Shirley Arica negó amorío y se burló de Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano

La exchica reality Shirley Arica no dudó en ser irónica al ser consultada sobre posible vinculo amoroso con Jackson Mora.

Shirley Arica decidió aclarar los rumores que la vinculaban con Jackson Mora, expareja de Tilsa Lozano. La popular “Chica Realidad” fue tajante y aseguró que el boxeador no es su tipo.

Shirley Arica se burló de Jackson Mora

En una entrevista con Magaly Medina, la modelo fue consultada sobre las especulaciones que surgieron luego de que ambos fueran vistos en un local de Miraflores durante la madrugada del martes 16 de septiembre. Frente a ello, Shirley Arica dejó en claro que nunca tendría algo con Mora.

"Ay no, ese sí me invitó. Sí, pero él me va a tirar maíz toda su vida porque yo nunca le voy a hacer caso. Yo le he dicho, Jackson no me odies", expresó entre risas. Con esta respuesta, remarcó que, aunque el boxeador haya intentado acercarse, para ella no existe ninguna posibilidad de romance.

Fiel a su estilo directo, Shirley Arica no solo negó cualquier relación, sino que además se dio espacio para bromear sobre el físico de Mora. “Imposible, es que hay feos y feos”, comentó, desatando reacciones en redes sociales.



Shirley Arica fue clara al señalar que con Jackson Mora no existe ni existirá ningún tipo de relación sentimental. En su conversación con Magaly Medina, incluso reconoció que él ha tenido gestos de caballerosidad con ella, pero dejó en claro que eso no cambia sus sentimientos.

"¿Y por qué no le vas a hacer caso? —le preguntaron—. Porque no me gusta. ¿No te gusta o porque no tiene plata? Yo estoy interesada. ¿Tú crees que si tuviera plata lo hubieran dejado? Aparenta, eso sí, aquí hay gato encerrado”, respondió Shirley Arica entre bromas y comentarios picantes.

La exchica reality insistió en que no tiene ningún interés amoroso en Jackson Mora, aunque destacó que siempre se ha mostrado respetuoso. “Pero aparenta bien, pone la juerga, es súper un caballero, tiene tu chófer, seguridad, te manda a tu casa, te recoge. Sí, es bien caballero. Pero no es mi tipo”, afirmó la llamada 'Chica Realidad'.