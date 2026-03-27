Samahara Lobatón y Melissa Klug protagonizan tensa pelea con Gabriela Herrera en 'La Granja Vip'

Melissa Klug y Samahara Lobatón se pelearon con Gabriela Herrera. (Foto: La Granja Vip)

¿Se fueron a las manos? Melissa Klug y Samahara Lobatón protagonizaron una acalorada pelea con Gabriela Herrera tras el ingreso de Jesús Barco.

El ingreso de Jesús Barco generó diversas reacciones entre los integrantes de 'La Ganja Vip'. Al parecer, a muchos participantes no les pareció justo el ingreso de la pareja de Melissa Klug.

En medio de esta situación, algunos famosos indicaron que abandonarían 'La Granja Vip', esto generó un enfrentamiento entre Melissa Klug, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera, quien aseguró que hay favoritismo.

Melissa Klug y Samahara Lobatón se pelean con Gabriela Herrera

Durante el programa, Ethel y Yaco se conectaron con 'La Granja Vip' para mostrar qué sucedía tras el ingreso de Jesús Barco. Lo que nunca imaginaron los conductores fue ver a Melissa Klug, Samahara Lobatón y Gabriela Herrera peleando.

"Todo el mundo se ha dado cuenta. Fea de mi....", indicó entre gritos Gabriela Herrera. Ante ello, Melissa Klug salió en defensa de su hija encarando a la bailarina. "Bonita eres", dijo en forma sarcástica la 'Blanca de Chucuito'.

(VIDEO: La Granja Vip)

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En medio de la pelea intervinieron Diego Chavarri y Jesus Barco, quienes trataron de controlarlas. "Me chu... un ..hue... lo que me quieres decir", indicaba Gabriela Herrera ante los insultos.