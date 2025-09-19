¿Zac Efron y Nina Dobrev en salidas? Fueron captados juntos

Apenas una semana después, la actriz ha sido vista disfrutando de una escapada en yate por Italia. (Fuente: redes sociales)

En las últimas horas se viralizaron imágenes en donde se les ve juntos y felices a ambos reconocidos actores.

Zac Efron y Nina Dobrev vienen acaparando todas las miradas tras ser vistos juntos en Italia, lo que ha generado especulaciones sobre una posible relación entre ambos.

Aunque ninguno de los dos ha confirmado ni hablado públicamente sobre este vínculo, la cercanía mostrada durante su viaje ha despertado la curiosidad de fans y medios.

Nina Dobrev, quien recientemente puso fin a su relación de cinco años con el deportista olímpico estadounidense Shaun White, fue captada disfrutando del sol y el mar junto a un grupo de amigos que incluía a figuras como Chace Crawford, Kelsey Merritt, Miles Teller y Keleigh Teller.

Sin embargo, fue su compañía con Zac Efron la que más llamó la atención, especialmente en imágenes donde se les ve compartiendo un atardecer en una playa italiana.

Las fotografías circulan rápidamente en internet, alimentando rumores sobre la naturaleza de su relación. A pesar de la cercanía mostrada, no hay indicios claros que confirmen que Zac y Nina estén involucrados sentimentalmente.

La reciente separación de Dobrev de White, anunciada el pasado 11 de septiembre, podría explicar la discreción sobre cualquier nuevo romance, un gesto que merece respeto considerando la presión mediática que enfrentan estas celebridades.

Por ahora, la relación entre Zac Efron y Nina Dobrev se mantiene en el terreno de la amistad y la especulación. Solo el tiempo y un posible pronunciamiento oficial podrán aclarar la verdad detrás de estas imágenes.

