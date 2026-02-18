Manus: ¿qué es y cómo funciona la IA que podría cambiar la forma en que usamos internet?

Manus no solo ejecuta órdenes: también aprende. Foto: Xataka

Meta a través de su red social Facebook ha añadido esta nueva inteligencia artificial que promete ser revolucionaria y de mucha ayuda en el trabajo.

La nueva IA Manus ya está dando de qué hablar: integrada por Meta en su red social Facebook, esta herramienta promete revolucionar la forma en que usamos internet al trabajar prácticamente sola por ti. Funciona en la nube, no requiere instalación y puede crear páginas web, analizar datos, generar reportes o automatizar tareas en minutos, todo con solo decirle qué necesitas. Te contamos más sobre ella.

¿Qué es Manus y por qué todos hablan de esta IA?

Manus es una inteligencia artificial pensada para hacer tareas por ti sin que tengas que lidiar con configuraciones complicadas ni escribir código. Funciona desde la nube, así que no necesitas instalar nada. Tú le dices qué quieres lograr y ella se encarga del resto, como si fuera un asistente digital que nunca se distrae.

A diferencia de un chatbot común que solo responde preguntas, Manus actúa directamente. Puede crear páginas web, generar reportes semanales o preparar análisis de datos automáticamente. La idea es simple: menos tiempo haciendo tareas repetitivas y más tiempo enfocándote en lo creativo o estratégico.

Un asistente inteligente con más de 25 herramientas

Esta IA integra más de 25 funciones listas para usar. Puede navegar por internet, ejecutar código, analizar información, crear gráficos y generar archivos en distintos formatos. Todo esto ocurre en segundo plano, mientras tú solo supervisas resultados.

Además, es capaz de automatizar procesos online como buscar datos, completar formularios o recopilar información de distintas fuentes. Esto la convierte en una aliada ideal para estudiantes, creadores de contenido, emprendedores o cualquier persona que quiera optimizar su productividad.



(Foto: captura Facebook)

Manus crea proyectos completos en minutos

Una de sus funciones más llamativas es que puede desarrollar y publicar proyectos sin que sepas programar. Desde una app web hasta documentación técnica o scripts personalizados, Manus lo arma todo siguiendo tus indicaciones.

También entiende texto, imágenes y voz, lo que significa que puede analizar hojas de cálculo, interpretar gráficos o generar visualizaciones interactivas. Esta mezcla de habilidades la hace útil tanto para tareas analíticas como para proyectos creativos.

Manus aprende de ti y se adapta a tu estilo

Manus no solo ejecuta órdenes: también aprende. Si sueles pedir informes con cierto formato o tono, la IA lo memoriza y lo replica automáticamente en futuras tareas. Con el tiempo, se vuelve más personalizada y eficiente.

Otra ventaja es que puede integrarse con distintas plataformas y servicios digitales, lo que facilita incorporarla a tus flujos de trabajo habituales sin tener que cambiar tu forma de trabajar.

Funciones que te simplifican la vida

Con esta herramienta puedes crear presentaciones, diseñar sitios web, desarrollar apps, editar contenido multimedia, generar hojas de cálculo o programar tareas para que se ejecuten solas. Es como tener un mini equipo digital disponible 24/7.

Para empezar, existe una versión gratuita que ofrece hasta 300 créditos diarios. Si necesitas más potencia, también hay planes Pro de 20, 40 y 200 dólares, pensados para usuarios que requieren mayor volumen de trabajo o funciones avanzadas.